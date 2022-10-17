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    В мире

    Среди освобожденных из плена украинок медсестра с "Азовстали" Виктория Обидина, которая была разлучена с маленькой дочерью

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    Среди освобожденных из плена украинок медсестра с
    t.me/ukraina_novosti     Алиса, дочь Виктории Виктория Обидина

    Редакции NEWSru.co.il стало известно, что среди освобожденных сегодня, 17 октября, из российского плена 108 украинок находится медсестра Виктория Обидина, о судьбе которой мы писали весной.

    Виктория находилась среди защитников "Азовстали" вместе со своей маленькой дочерью Алисой. Она – мать-одиночка. До войны работала в военном госпитале в Мариуполе. Когда госпиталь начали бомбить, раненых и медиков эвакуировали в один из бункеров "Азовстали". Поскольку других родственников в Мариуполе у Вики и Алисы нет, четырехлетняя девочка тоже оказалась с мамой в подвале "Азовстали".

    В течение двух месяцев они находились на заводе, который непрерывно обстреливается российскими войсками. Виктория рассказывала нашей редакции, что боится эвакуироваться с гражданскими, поскольку может не пройти фильтрацию (всех, кого "Красный крест" вывозил из "Азовстали", сначала отправляли на фильтрацию в Безымянное, а потом уже на подконтрольную Украине территорию).

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    7 мая Вика позвонила с российского номера своей маме (мать Виктории, Светлана, живет в Польше) и сказала, что ее не выпускают из Безымянного, поэтому Алиса поедет в Запорожье с остальными эвакуированными без нее.

    12 мая стало известно, что Виктория в плену и находится в Донецке.

    Тем временем маленькую Алису смогли переправить к бабушке, которая находится в Польше.

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    Более пяти месяцев Виктория и Алиса не виделись.

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