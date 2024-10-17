Бывший главный нарколог РФ Евгений Брюн осужден на семь лет лишения свободы

В четверг, 17 октября, Кузьминский районный суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы бывшего главного нарколога РФ Евгения Брюна по делу о хищении более 136 млн рублей путем мошенничества, сообщает ТАСС.

Брюн был признан виновным по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере) и приговорен к семи годам колонии общего режима. Суд также лишил бывшего нарколога права работать в государственных органах на 2,5 года и назначил ему штраф в размере 850 тысяч рублей.

Евгений Брюн и вице-президент Российской наркологической лиги Владимир Якушев были задержаны в августе 2022 года. Им вменялись в вину нарушения в ходе заключения госконтрактов.