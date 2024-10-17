Cуд в Москве отправил под домашний арест супругу Леонида Гозмана

Лефортовский суд Москвы отправил под домашний арест Марину Егорову – супругу политика Леонида Гозмана, сообщают RT и РИА Новости.

Судя по этим сообщениям, решение о домашнем аресте было вынесено 4 октября 2024 года.

"Медиазона" обнаружила карточку дела Егоровой, которое поступило в Лефортовский районный суд Москвы 4 октября, статья там не указана.

В разговоре с корреспондентом "Медузы" Гозман сказал, что "пока не комментирует" дело, которое, вероятно, завели на его жену.

6 октября, через день после того, как дело Егоровой было зарегистрировано в суде, Гозман в своем телеграм-канале написал, что "в силу ряда личных обстоятельств" сокращает свою "общественно-политическую и медийную активность". Никаких подробностей при этом он не уточнил.