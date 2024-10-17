Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 967-й день войны

Министерство обороны РФ 17 октября 2024 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ эту войну, продолжающуюся 967-й день, называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ уже более двух месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области, содержащий крайне сомнительные данные о потерях украинской стороны и утверждения, что ситуация находится под контролем. Впрочем, сам факт таких публикаций свидетельствует о том, что силы ВСУ продолжают действовать на территории РФ. Кроме того, это косвенно свидетельствует о том, что минобороны РФ по-разному относится к Курской области и "новым территориям РФ" (украинским территориям, оккупированным российской армией).

В отчете минобороны РФ по "СВО" на территории Украины утверждается: "Подразделениями группировки войск "Север" на Липцовском и Волчанском направлениях нанесено поражение формированиям 57-й мотопехотной, 92-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Русская Лозовая и Волчанские Хутора Харьковской области. Потери ВСУ составили до 45 военнослужащих и три 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены склад беспилотных летательных аппаратов и полевой склад боеприпасов. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике 3-й танковой, 43-й, 67-й, 77-й, 116-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 110-й бригады теробороны и 27-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Новоосиново, Кругляковка, Лозовая, Першотравневое, Дружелюбовка Харьковской области, Новосадовое и Торское Донецкой Народной Республики. Отразили пять контратак штурмовых групп 14-й, 44-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 460 военнослужащих, четыре пикапа, 105-мм орудие L-119 производства Великобритании, 122-мм гаубицу Д-30, а также произведенные в США: бронетранспортер М113, 155-мм гаубицу М198 и 105-мм орудие М119. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и шесть полевых складов с боеприпасами. В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск освобожден населенный пункт Максимильяновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям 24-й, 30-й, 54-й, 93-й механизированных, 59-й мотопехотной, 143-й, 144-й пехотных, 46-й аэромобильной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 116-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Серебрянка, Северск, Орехово-Васильевка, Ступочки, Предтечино, Белая Гора, Курахово, Ильинка и Катериновка Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы 81-й аэромобильной бригады ВСУ. Потери ВСУ составили до 965 военнослужащих, 155-мм гаубица М777 производства США и две 122-мм гаубицы Д-30. Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н" и четыре склада с боеприпасами. Подразделения группировки войск "Центр" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике 32-й, 33-й, 151-й механизированных, 142-й, 152-й пехотных, 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, 119-й бригады теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Дзержинск, Щербиновка, Николаевка, Димитров, Красноармейск, Селидово, Цукурино и Берестки Донецкой Народной Республики. Отражены 10 контратак штурмовых групп 23-й, 53-й, 100-й, 157-й механизированных, 5-й штурмовой, 68-й егерской бригад, 78 десантно-штурмового полка и 425 штурмового батальона ВСУ. Противник потерял до 530 военнослужащих, четыре пикапа, две 152-мм гаубицы "Мста-Б" и две 122-мм гаубицы Д-30. Подразделения группировки войск "Восток" улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям 72-й механизированной, 58-й мотопехотной бригад ВСУ, 127-й и 241-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Сторожевое, Доброволье, Новоукраинка Донецкой Народной Республики и Темировка Запорожской области. ВСУ потеряли до 105 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, четыре автомобиля и 155-мм самоходную артиллерийскую установку "Caesar" производства Франции. Подразделениями группировки войск "Днепр" нанесено поражение живой силе и технике 31-й, 117-й механизированных, 141-й пехотной бригад ВСУ, 121-й и 124-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка, Павловка Запорожской области, Осокоровка и Камышаны Херсонской области. Потери ВСУ составили до 55 военнослужащих, шесть автомобилей, 152-мм пушка "Гиацинт-Б" и 152-мм орудие Д-20. Уничтожены полевой склад с боеприпасами и два склада с военно-техническим имуществом. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры, обеспечивавшим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе. Средствами противовоздушной обороны сбиты пять реактивных снарядов HIMARS производства США и 43 беспилотных летательных аппарата самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 646 самолетов, 283 вертолета, 33747 беспилотных летательных аппаратов, 582 зенитных ракетных комплекса, 18634 танка и других боевых бронированных машин, 1472 боевые машины реактивных систем залпового огня, 16304 орудия полевой артиллерии и миномета, 27313 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 72900 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).