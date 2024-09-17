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"Mash на Мойке": в Петербурге убит антивоенный активист Виталий Иоффе

время публикации: 17 сентября 2024 г., 11:04 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 11:09
"Mash на Мойке": в Петербурге убит антивоенный активист Виталий Иоффе
AP Photo/Virginia Mayo

Как передает телеграм-канал "Mash на Мойке", 20-летний Александр С, идентифицирующий себя как женщина, признался в убийстве оппозиционного активиста Виталия Иоффе, который, якобы, намеревался его изнасиловать. Он нанес своей жертве не менее 20 ножевых ранений.

"В социальных сетях Александр сообщил, что после содеянного попытался покончить с собой, но не смог. Потом взял телефон убитого и звонил своим подписчикам, показывая с истерическим смехом жуткие кадры с исполосованным и окровавленным телом – спрашивал, как быть в такой ситуации", – пишет канал.

Как сообщается, квир-блогер сообщил о намерении попросить помощи у правозащитных организаций, чтобы те помогли ему покинуть Россию. Затем он направился в Выборг, где совершил явку с повинной.

Антивоенному активисту было 53 года. Он неоднократно проводил пикеты против российского вторжения в Украину и в поддержку политических заключенных. У него остались две дочери.

Мир
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