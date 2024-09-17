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Мир

Маск удалил пост о покушении на Байдена и Харрис, которым заинтересовались спецслужбы США

время публикации: 17 сентября 2024 г., 10:38 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 10:48
Маск удалил пост о покушении на Байдена и Харрис, которым заинтересовались спецслужбы США
AP Photo/Julia Nikhinson

Секретная служба США сообщила, что ей известно о посте, опубликованном предпринимателем Илоном Маском после нового покушения на бывшего президента Дональда Трампа. В нем Маск поинтересовался, почему никто не покушается на Джо Байдена и Камаллу Харрис.

"Обычно мы не комментируем вопросы, связанные с разведывательной информацией. Однако можем сообщить, что Секретная служба расследует все угрозы, касающиеся защищаемых нами людей", – говорится в заявлении, полученном BBC.

Через несколько часов после публикации поста в принадлежащей ему социальной сети Х Маск решил его удалить. "Если ты говоришь что-то собеседникам, и они смеются, это еще не значит, что и пост в социальной сети на ту же тему окажется смешным", – написал предприниматель.

На президентских выборах Маск поддерживает кандидатуру Трампа. Он нередко публикует посты, критические в отношении как нынешнего президента Джо Байдена, так и соперницы Трампа на выборах Камалы Харрис.

Мир
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