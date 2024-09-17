Маск удалил пост о покушении на Байдена и Харрис, которым заинтересовались спецслужбы США

Секретная служба США сообщила, что ей известно о посте, опубликованном предпринимателем Илоном Маском после нового покушения на бывшего президента Дональда Трампа. В нем Маск поинтересовался, почему никто не покушается на Джо Байдена и Камаллу Харрис.

"Обычно мы не комментируем вопросы, связанные с разведывательной информацией. Однако можем сообщить, что Секретная служба расследует все угрозы, касающиеся защищаемых нами людей", – говорится в заявлении, полученном BBC.

Через несколько часов после публикации поста в принадлежащей ему социальной сети Х Маск решил его удалить. "Если ты говоришь что-то собеседникам, и они смеются, это еще не значит, что и пост в социальной сети на ту же тему окажется смешным", – написал предприниматель.

На президентских выборах Маск поддерживает кандидатуру Трампа. Он нередко публикует посты, критические в отношении как нынешнего президента Джо Байдена, так и соперницы Трампа на выборах Камалы Харрис.