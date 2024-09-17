x
17 сентября 2024
|
последняя новость: 09:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
17 сентября 2024
|
17 сентября 2024
|
последняя новость: 09:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Генштаб ВСУ: перехвачены 34 российских "шахеда". Минообороны РФ: сбиты 16 украинских БПЛА

время публикации: 17 сентября 2024 г., 08:57 | последнее обновление: 17 сентября 2024 г., 09:01
Генштаб ВСУ: перехвачены 34 российских "шахеда". Минообороны РФ: сбиты 16 украинских БПЛА
Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ сообщает, что в ночь на 17 сентября 2024 года украинские ПВО перехватили 34 из 51 БПЛА-камикадзе типа "Shahed-136/131" ("Герань-2/1"), запущенных российскими военными. Еще 12 "шахедов" были локационно потеряны в регионах Украины (информация о пострадавших и разрушениях не поступала). Два беспилотника вернулись в Россию.

Перехваты воздушных целей осуществлялись в Николаевской, Херсонской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях.

Минобороны РФ, в свою очередь, заявляет, что в ночь на 17 сентября над территорией России были сбиты 16 украинских БПЛА самолетного типа – в Брянской и Курской областях.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 сентября 2024

Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 937-й день войны