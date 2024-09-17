Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях армии РФ на 937-й день войны
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины 17 сентября 2024 года опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля 2022 года). Идет 937-й день войны, учтены данные за предыдущий день.
По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:
личный состав – 635880 (+1020) чел
самолеты – 369 (+0)
вертолеты – 328 (+0)
танки – 8685 (+2)
бронетранспортеры/бронемашины/БМП – 17077 (+6)
артиллерийские системы – 18129 (+6)
системы ПВО – 947 (+0)
реактивные системы залпового огня – 1188 (+1)
крылатые ракеты – 2592 (+0)
автомобильная техника, включая бензовозы – 24739 (+27)
БПЛА оперативно-тактического уровня – 15329 (+66)
катера/корабли – 28 (+0)
подводные лодки – 1 (+0)
спецтехника – 3091 (+1)
В отчеты генштаба ВСУ не попадают данные о российской авиатехнике и морских судах, уничтоженных или поврежденных в результате диверсий за пределами Украины.
Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск.
Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 69100 человек (по известным именам) или около 120000 (по делам о наследстве).
По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 11000 мирных жителей Украины (в их числе около 540 несовершеннолетних), более 20 тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).