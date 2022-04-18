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NEWSru.co.il :: В мире18 апреля 2022 г., 22:38

Алжир заблокировал антиизральскую резолюцию в ООН, подчеркивавшую вклад Марокко "в дело защиты Аль-Кудса"

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Алжир заблокировал антиизральскую резолюцию в ООН, подчеркивавшую вклад Марокко "в дело защиты Аль-Кудса"

Посол Алжира в ООН заблокировал инициативу блока арабских государств с осуждением Израиля в связи с его "агрессией против мечети Аль-Акса".

Как сообщает North Africa Post, резолюция была подготовлена послом Палестинской автономии, вызвала протест со стороны Алжира в связи с подчеркиванием особого вклада Марокко и короля Мухаммада VI в дело защиты Аль-Аксы (король Марокко является председателем "Комитета Аль-Кудса").

Вместо этого посол Алжира потребовал включить в текст резолюции упоминание особого вклада президента Алжира Абд аль-Маджида Теббуна в дело защиты палестинского народа. Данный запрос не нашел понимания у других членов группы, согласившихся при этом упомянуть вклад президента Египта Абд аль-Фаттаха ас-Сиси.


В результате резолюция была заблокирована. Интересно, что аналогичная резолюция, подготовленная послом Палестинской автономии для стран Организации исламского сотрудничества, членом которой также является Алжир, была в итоге принята, хотя Алжир и опубликовал отдельно возражения против упоминания "Комитета Аль-Кудса" и роли Мухаммада VI.

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