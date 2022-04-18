В Украину прибыла первая интернациональная команда спасателей

Министерство внутренних дел Украины сообщило о прибытии первой международной команды спасателей, в которую вошли представители США, Австралии и Германии. Все они являются профессиональными спасателями и сами вызвались помочь Украине.

"Интерфакс-Украина" сообщил, что спасатели будут работать в Бородянке на разборе завалов и деблокировании зданий. В Бородянке их встречал глава МВД Дени Монастырский.

Ожидается, что в ближайшее время к команде присоединится представитель из Польши.