В Украину прибыла первая интернациональная команда спасателей
Министерство внутренних дел Украины сообщило о прибытии первой международной команды спасателей, в которую вошли представители США, Австралии и Германии. Все они являются профессиональными спасателями и сами вызвались помочь Украине.
"Интерфакс-Украина" сообщил, что спасатели будут работать в Бородянке на разборе завалов и деблокировании зданий. В Бородянке их встречал глава МВД Дени Монастырский.
Ожидается, что в ближайшее время к команде присоединится представитель из Польши.
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