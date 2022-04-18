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NEWSru.co.il :: В мире18 апреля 2022 г., 23:33

В Москве скончался режиссер и театральный педагог Леонид Хейфец

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В Москве скончался режиссер и театральный педагог Леонид Хейфец

В Москве на 88-м году жизни скончался театральный режиссер и педагог Леонид Хейфец. О его смерти агентству "Интерфакс" сообщил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИС), в котором Хайфец преподавал, Григорий Заславский.

Известно, что в последние годы Леонид Ефимович болел.

Леонид Хейфец родился 4 мая 1934 года в Минске. Окончил Минский политехнический институт и ГИТИС.


Был режиссером Центрального театра Советской Армии, Малого театра, театра имени Маяковского, ставил спектакли в театре имени Моссовета, "Современнике", театре имени Станиславского. Работал в театрах Риги, Стамбула, Варшавы, Франции и Болгарии.

Кроме ГИТИС преподавал в театральном училище имени Щепкина, театральном институте имени Щукина. Его учениками были Павел Деревянко, Артур Смольянинов, Александр Паль.

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