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NEWSru.co.il :: В мире18 апреля 2022 г., 23:20

СНБО: Россия начала наступление на востоке Украины

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СНБО: Россия начала наступление на востоке Украины

Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что утром в понедельник, 18 апреля, российские войска предприняли попытку прорвать украинскую оборону в Донецкой, Луганской и Харьковской областях.

По словам Данилова, во всех районах кроме двух наступление было остановлено.

Генштаб вооруженных сил Украины также сообщил об активизации российских войск на Слобожанском и Донецком направлениях: "Основные усилия противника направлены на установление полного контроля над Донецкой и Луганской областями".


Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в своем отчете отмечает, что армия России для усиления наступательных возможностей продолжает формировать дополнительные подразделения на территории Ростовской области и на территории Крыма. По данным ВСУ, формирование будет вестись до 24 апреля.

Генштаб предупреждает о возможных провокациях противника и применении им военной авиации в российских приграничных районах для нанесения ударов по гражданским объектам.

Между тем, министерство обороны США сообщило, что в последние дни Россия сосредоточила на юге и востоке Украины 76 батальонно-тактических групп, добавив 11 групп за последнюю неделю.

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