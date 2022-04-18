Армия РФ нанесла ракетные удары по Львову

Утром в понедельник, 18 апреля, армия РФ нанесла ракетные удары по целям в Львове.

Мэр Львова Андрей Садовой пишет: "Пять прицельных ракетных ударов по Львову. Соответствующие службы уже выехали на место. Более подробную информацию выясняем".

В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий пишет о четырех ракетных ударах, отмечает агентство "Интерфакс-Украина".

Советник главы офиса президента Михаил Подоляк подтвердил сведения о пяти ракетных ударах по Львову. "Сразу пять мощных ракетных ударов по гражданской инфраструктуре старинного европейского Львова. Россияне продолжают варварски атаковать с воздуха украинские города, цинично во весь мир заявляя о своем "праве"... убивать украинцев", – написал Подоляк в твиттере.

Козицкий сообщает, что обломки сбитых над Львовом ракет попали в объект гражданской инфраструктуры, который не используют.

Часть ракет, выпущенных российскими военными, взорвались рядом с железнодорожными объектами, сообщает пресс-служба "Укрзализныци": "Пострадавших среди пассажиров и железнодорожников нет. И команда вокзала и команды поездных бригад сработали четко. Движение поездов по Львову возобновлено, будут незначительные задержки поездов". Отмечается, что железная дорога продолжает работать по графику.