Родители моряков с крейсера "Москва" пытаются выяснить судьбу своих детей

Родители российских моряков, погибших или пропавших без вести после того, как был подорван и затонул в Черном море крейсер "Москва", объединяются, чтобы получить сведения о судьбе своих детей.

Дмитрий Шкребец из Ялты, отец одного из пропавших моряков-срочников Егора Шкребеца, на своей странице в соцсети "ВКонтакте", пишет, что с ним уже связались три семьи из Ялты, Алупки и Петербурга, которые также пытаются выяснить судьбу своих детей.

Судя по публикациям Дмитрия Шкребеца, он поддерживает "специальную операцию" в Украине, но при этом возмущен тем, что минобороны РФ скрывает реальную информацию о потерях, в частности о потерях экипажа крейсера "Москва", на котором служил его сын.

Ранее Ирина Шкребец рассказала изданию The Insider, что побывала с мужем в госпитале в Скалистой бухте, куда привезли раненых с крейсера. По ее словам, там было около 200 пострадавших моряков, и среди них она не нашла своего сына.

Ракетный крейсер "Москва", флагман Черноморского флота РФ, на борту которого утром 14 апреля произошли взрывы и пожар, затонул в Черном море "во время буксировки в условиях шторма", заявило вечером 14 апреля министерство обороны РФ. При этом утверждалось, что экипаж крейсера был эвакуирован на находившиеся в этом районе корабли Черноморского флота.

Украинская сторона заявляла, что крейсер "Москва" был поражен украинскими ракетами "Нептун".

Гвардейский ракетный крейсер проекта 1164 "Москва" был построен на судостроительном заводе в Николаеве и введен в строй в 1982 году. Первоначально носил название "Слава". Численность экипажа более 500 человек.

По версии издания The Maritime Executive, переговоры, во время которых украинские пограничники на острове Змеиный произнесли фразу "русский военный корабль, иди на...", проходили, когда к острову 24 февраля 2022 года подошли ракетный крейсер "Москва" и патрульный корабль "Василий Быков".