Иерусалим:
23 - 30°
Тель-Авив:
19 - 29°
Эйлат:
22 - 35°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире18 апреля 2022 г., 23:17

Спецпредставитель президента РФ встретился с послом Израиля

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
Спецпредставитель президента РФ встретился с послом Израиля

В понедельник, 18 апреля, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Израиля Александром Бен Цви.

На сайте МИД РФ говорится, что в ходе беседы значительное внимание было уделено международной и региональной проблематике с акцентом на развитие обстановки на Украине. Были затронуты ситуация в Сирии и проблематика палестино-израильского урегулирования, включая рецидив напряженности вокруг комплекса мечети Аль-Акса. Также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов дальнейшего развития российско-израильских отношений в свете изменившейся международной обстановки.

Как следует из отчета российского МИДа, в течение сегодняшнего дня Богданов провел встречи также с послом Саудовской Аравии, генеральным секретарем Народного фронта освобождения Палестины, послом Египта.


Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

23:33 В Москве скончался режиссер и театральный педагог Леонид Хейфец
23:20 СНБО: Россия начала наступление на востоке Украины
23:17 Спецпредставитель президента РФ встретился с послом Израиля
22:38 Алжир заблокировал антиизральскую резолюцию в ООН, подчеркивавшую вклад Марокко "в дело защиты Аль-Кудса"
21:22 В Украину прибыла первая интернациональная команда спасателей
14:49 Родители моряков с крейсера "Москва" пытаются выяснить судьбу своих детей
14:34 Минобороны РФ опубликовало документ, названный списком погибших и раненных бойцов полка "Азов"
14:05 Медведчук обратился к Путину и Зеленскому, предложив обменять его на мариупольцев
13:11 Полиция Украины: за время войны открыты дела о гибели более 2500 украинских граждан
12:36 Советник мэра: в Мариуполе погибли более 22 тысяч человек, все медики депортированы в Донецк
Загрузка...