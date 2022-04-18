Спецпредставитель президента РФ встретился с послом Израиля

В понедельник, 18 апреля, специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Михаил Богданов встретился с послом Израиля Александром Бен Цви.

На сайте МИД РФ говорится, что в ходе беседы значительное внимание было уделено международной и региональной проблематике с акцентом на развитие обстановки на Украине. Были затронуты ситуация в Сирии и проблематика палестино-израильского урегулирования, включая рецидив напряженности вокруг комплекса мечети Аль-Акса. Также состоялся обмен мнениями по ряду вопросов дальнейшего развития российско-израильских отношений в свете изменившейся международной обстановки.

Как следует из отчета российского МИДа, в течение сегодняшнего дня Богданов провел встречи также с послом Саудовской Аравии, генеральным секретарем Народного фронта освобождения Палестины, послом Египта.