Генштаб ВСУ опубликовал данные о потерях российской армии на 54-й день войны

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины утром 18 апреля опубликовал новые данные о потерях российской армии в ходе боевых действий на украинской территории (с 24 февраля).

По версии генштаба ВСУ, потери российской армии таковы:

Личный состав (безвозвратные потери) – около 20600

самолеты – 167

вертолеты – 147

танки – 790

бронетранспортеры/бронемашины – 2041

артиллерийские системы – 381

системы ПВО – 67

реактивные системы залпового огня – 130

оперативно-тактические ракетные комплексы – 4

автомобильная техника – 1487

бензовозы – 76

БПЛА оперативно-тактического уровня – 155

катера/корабли – 8

спецтехника – 27

Минобороны РФ 25 марта (второй раз с начала войны 24.02.2022) опубликовало свою версию данных о потерях, сообщив, что в ходе "специальной операции" на территории Украины погиб 1351 военнослужащий, 3825 получили ранения. По оценкам международных экспертов, это уже тогда были данные двух-трехнедельной давности. С тех пор подобные отчеты российской стороной не публиковались.

15 апреля президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу CNN заявил, что потери украинских войск в войне с Россией оцениваются украинским официальными лицами в 2500-3000 погибших. Зеленский сказал, что около 10000 украинских солдат ранены, многие из них в тяжелом состоянии, трудно оценить, сколько из них умрут от полученных ранений.

По данным ООН, с 24 февраля погибли около 2000 мирных жителей Украины (в их числе более 150 детей). Украинские власти заявляют, что погибли тысячи мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, 5000-10000 и более), в том числе свыше 200 детей.

Власти России утверждают, что украинская сторона распространяет ложную информацию о потерях российских войск. Международные наблюдатели говорят о том, что сведения о многотысячных потерях личного состава армии РФ в Украине, по всей видимости, в целом верны, но неточны. При этом западные эксперты подвергают сомнению точность данных о потерях российской армии, представляемых ВСУ Украины.