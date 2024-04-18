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В Германии задержаны российские агенты, готовившие диверсии, чтобы помешать поставкам оружия Украине

время публикации: 18 апреля 2024 г., 12:44 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 12:48
В Германии задержаны российские агенты, готовившие диверсии, чтобы помешать поставкам оружия Украине
AP Photo/Markus Schreiber

Полиция Германии арестовала в баварском Байройте двух человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. Их перевезут в Карлсруэ, разбирательство будет вести Федеральный Верховный суд ФРГ.

Согласно подозрениям, они вели слежку за военными объектами с целью совершения диверсий как на транспорте, перевозящем германскую военную помощь Украине, так и на оборонных предприятиях, и на военных базах.

Главным подозреваемым называют 39-летнего Дитера С., обладающего как германским, так и российским гражданством. Помимо обвинений в шпионаже против него будут выдвинуты и обвинения, связанные с участием в военных действиях против Украины.

Второй, Александр Й., по его поручению с марта 2023 года оказывал ему помощь в наблюдении за интересующими российскую разведку объектами и определении потенциальных целей.

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