Манифестации против закона об иностранных агентах в Тбилиси, задержан депутат Алеко Элисашвили

В Тбилиси третьи сутки продолжаются манифестации против принятия закона об иностранных агентах. Вечером 17 апреля у здания парламента на проспекте Руставели собралось около 20000 манифестантов. Два человека задержаны.

Демонстранты перекрыли движение на проспекте Руставели, скандируя "Нет российскому закону", "Нет русской мечте", "Европа – путь к цивилизации". Затем они направились к зданию правительства, требуя встречи с премьер-министром Ираклием Кобахидзе.

Один из задержанных – лидер партии "Граждане" Алеко Элисашвили. Он заявляет, что при задержании ему сломали ребро. 15 апреля в ходе заседания парламента Элисашвили ударил представлявшего законопроект лидера парламентского большинства Мамуку Мдинарадзе.

Закон "О прозрачности иностранного влияния" похож на российский закон об иноагентах. ОН требует от организаций, получающих более 20% финансирования из-за границы, регистрироваться в органах власти как организации, представляющие интересы иностранной державы. За несоблюдение будет полагаться штраф в размере 25000 лари – 9400 долларов.