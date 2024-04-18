В Кении в результате крушения вертолета погиб командующий Силами обороны страны

На западе Кении разбился военный вертолет, на борту которого находился командующий Силами обороны страны Фрэнсис Оголла. Издание Nation Africa https://nation.africa/kenya/news сообщило, что в этой авиакатастрофе погибли пять человек, и трое выжили. Среди погибших – Фрэнсис Оголла.

Вертолет рухнул на границе округа Западный Покот и Эльгейо-Мараквет.

Телеканал Citizen TV передал, что президент Кении созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.