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В Кении в результате крушения вертолета погиб командующий Силами обороны страны

время публикации: 18 апреля 2024 г., 19:58 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 19:58
Фрэнсис Оголла в 2012 году в бытность главой ВВС Кении
AP Photo/Khalil Senosi

На западе Кении разбился военный вертолет, на борту которого находился командующий Силами обороны страны Фрэнсис Оголла. Издание Nation Africa https://nation.africa/kenya/news сообщило, что в этой авиакатастрофе погибли пять человек, и трое выжили. Среди погибших – Фрэнсис Оголла.

Вертолет рухнул на границе округа Западный Покот и Эльгейо-Мараквет.

Телеканал Citizen TV передал, что президент Кении созвал экстренное заседание Совета национальной безопасности.

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