В США задержаны пропалестинские работники Google, захватившие офис одного из директоров

Группа работников корпорации Google захватила и в течение восьми часов удерживала офис директора департамента облачных технологий корпорации, требуя прекращения отношений с Израилем.

После того, как активистам, ведшим прямой эфир на платформе Twitch, была предоставлена возможность покинуть офис добровольно, сотрудники полиции Нью-Йорка произвели задержания. Также несколько активистов были задержаны в штаб-квартире Google в Калифорнии.

Пресс-служба Google сообщила, что все участники акции протеста были отправлены в принудительный отпуск и их доступ к системам корпорации был заблокирован.

Группа активистов из числа работников Google уже давно требует от руководства корпорации прекратить сотрудничество с властями Израиля и, в первую очередь, отказаться от участия в проекте Nimbus – строительстве "облачных" ферм в Израиле для нужд израильских госструктур и общественного сектора.

Отметим, что, согласно министерству финансов Израиля, в условиях тендера была учтена возможность создания в корпорациях "политических объединений персонала", и приняты меры для того, чтобы это не повлияло на предоставление услуг.

В то же время, корпорация Oracle, также участвовала в тендере, при попытке оспорить свое поражение в суде утверждала, что предложение, сделанное корпорацией Amazon, не содержало в себе данного обязательства.

В октябре 2021 года около 90 работников Google и около 300 работников Amazon опубликовали анонимное письмо, в котором призвали своих работодателей разорвать контракты с Израилем по строительству "облачных" ферм в рамках проекта Nimbus.

В сентябре 2022 года около 800 сотрудников компании Google подписали петицию с требованием к руководству разорвать контракт с правительством Израиля на исследования в области искусственного интеллекта в рамках проекта Nimbus.

В петиции указывалось, что облачные технологии не являются "нейтральными" и используются военными. "Учитывая факты апартеида и насилия со стороны Израиля, я в ужасе от того, к чему может привести моя работа в качестве исследователя ИИ в этой компании", – заявил изданию Bloomberg работник Google Габриэль Шубинер.