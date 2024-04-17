Байден: "Если Иран усилит атаки на Израиль, будет немыслимо оставаться в стороне"

Президент США Джо Байден со страниц газеты Wall Street Journal призвал Конгресс немедленно одобрить пакет военной помощи Израилю и Украине.

Свою статью Байден начинает с упоминания об усилении в последнее время атак и на Израиль, и на Украину. "И Украина, и Израиль защищаются от этих атак, держат оборону и защищают своих граждан. Обе страны делают это при решающей помощи США", и "сейчас не время бросать наших друзей", пишет Байден.

Президент призвал конгрессменов поддержать также законопроект о "крайне необходимой гуманитарной помощи палестинцам в секторе Газы".

В статье Байден объясняет, что и в случае Украины, и в случае Израиля, помощь лучше оказать сейчас, чем позднее оказаться втянутыми в более масштабные военные конфликты. По его словам, если Россия одержит победу, армия Путина подойдет ближе, чем когда-либо к странам-союзникам США по Североатлантическому союзу. "Нападение на одного – это нападение на всех", а это означает: в случае нападения на одну из стран NATO, США должны будут прийти ей на помощь. По мнению Байдена, такая же ситуация складывается с Израилем. "Точно так же, если Иран усилит атаки на Израиль, в это будут втянуты США, поскольку Израиль – наш самый сильный партнер на Ближнем Востоке, и будет немыслимо оставаться в стороне".