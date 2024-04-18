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В Швейцарии из-за антиизраильских демонстраций запретили нацистскую символику

время публикации: 18 апреля 2024 г., 11:15 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 11:17
В Швейцарии из-за антиизраильских демонстраций запретили нацистскую символику
AP Photo/Markus Schreiber

Нижняя палата парламента Швейцарии поддержала инициативу по запрету нацистской, а также иной экстремистской и расистской символики. Ранее в поддержку инициативы проголосовал швейцарский сенат. Правительству поручено разработать соответствующий закон, который будет передан депутатам на утверждение.

"В сегодняшней Швейцарии разрешается вывешивать флаг со свастикой, демонстрировать на лобовом стекле вымпел с эмблемой SS и даже показывать нацистское приветствие в общественном прострастве", – заявил накануне голосования представитель "Зеленых" Рафаэль Махайм.

Запрет был поддержан большинством политических движений, против выступила право-популистская Швейцарская народная партия. В поддержку инициативы проголосовали 133 депутата, против – 38, еще 17 воздержались.

Дискуссия о запрете радикальной символики идет в стране многие годы Усилия по изменению законодательства получили новый импульс после нападения ХАМАСа на Израиль и начала антиизраильских манифестаций.

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