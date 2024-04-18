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Новая оговорка президента: Байден выступил против израильского удара по Хайфе

время публикации: 18 апреля 2024 г., 09:53 | последнее обновление: 18 апреля 2024 г., 10:03
Новая оговорка президента: Байден выступил против израильского удара по Хайфе
AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Президент США Джо Байден в интервью каналу Nexstar Media допустил оплошность, перепутав палестинский Рафиах с израильской Хайфой. Журналист Решад Хадсон задал ему вопрос, как президент собирается добиваться голосов пропалестинских избирателей.

«Во-первых, я с ними встречался. Во-вторых, я четко заявил, что необходимо значительно увеличить объемы продовольствия, воды, медикаментов, поступающих в Газу. И я предупредил израильтян не атаковать Хайфу», - сказал президент, явно имея в виду Рафиах.

США выступают против проведения в Рафиахе израильской операции. Правительство Израиля заявляет, что без этого невозможно достичь целей военной операции – уничтожить ХАМАС и вернуть заложников.

Байден ведет борьбу за переизбрание на пост президента. Значительное число пропалестинских избирателей угрожают в день выборов остаться дома, а не голосовать за демократов. Это может принести победу бывшему президенту Дональду Трампу, баллотирующемуся от республиканцев.

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