x
18 апреля 2025
|
последняя новость: 13:37
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 апреля 2025
|
18 апреля 2025
|
последняя новость: 13:37
18 апреля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

"День Европы". Министры иностранных дел ЕС посетят Киев 9 мая

Украина
Война в Украине
Европейский Союз
время публикации: 18 апреля 2025 г., 12:34 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 12:39
"День Европы". Министры иностранных дел ЕС посетят Киев 9 мая
AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Министры иностранных дел европейских стран посетят Киев в День Европы 9 мая, сообщил глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро, отметив в эфире французского телеканала LCI, что также планирует приехать.

Ранее спикер министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий сообщал, что министр Андрей Сибига во время своего онлайн-выступления на Совете министров иностранных дел ЕС пригласил своих коллег посетить Украину 9 мая в знак солидарности с Украиной, передает агентство "Интерфакс-Украина".

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 17 апреля 2025

МИД Израиля не подтверждает отправку официальной делегации на парад 9 мая в Москву