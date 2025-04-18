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Мир

Сын помощника шерифа устроил стрельбу в университете Флориды: двое погибших

США
Стрельба
время публикации: 18 апреля 2025 г., 00:10 | последнее обновление: 18 апреля 2025 г., 00:24
Кампус университета Флориды за несколько часов до трагедии
AP Photo/Rebecca Blackwell

В результате стрельбы в кампусе Флоридского университета в Таллахасси погибли два человека.

Телеканал NBC передал, что стрелком оказался 20-летний сын помощницы шерифа округа Леон, который имел доступ к оружию матери. Это подтвердил шериф округа Уолт Макнил.

По меньшей мере шесть раненых были доставлены в больницу Таллахасси. Один из студентов, ставший свидетелем происшествия, рассказал, что стрелок подъехал к кампусу на оранжевом "Хаммере". Он был одет в оранжевую футболку и шорты цвета хаки и выглядел "как обычный студент".

Руководство университета сообщило, что угроза для кампуса "устранена", однако территория вокруг учебного заведения по-прежнему считается местом преступления и оцеплена полицией.

Мир
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 апреля 2025

Стрельба в Университете Флориды, не менее шести пострадавших