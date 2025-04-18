Отчет минобороны РФ об "СВО" в Украине. 1150-й день войны

Министерство обороны РФ 18 апреля 2025 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют "специальной военной операцией".

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти документы сохраняются в нашем архиве.

Примечательно: на фоне продолжающихся боевых действий в Курской области РФ, которые ведутся силами ВСУ более восьми месяцев, минобороны РФ в своем отчете по "СВО" эти события вообще не упоминает. При этом ежедневно публикуется отдельный отчет по ситуации в Курской области. ВСУ продолжают действовать на территории РФ, хотя российская сторона не раз заявляла о фактическом "разгроме" украинских сил.

В отчете минобороны РФ за неделю утверждается: "С 12 по 18 апреля Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены девять групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами, в результате которых поражены предприятия военно-промышленного комплекса Украины, инфраструктура военных аэродромов, склады вооружения, боеприпасов, ракет, ударных беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров, центры подготовки операторов дронов, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников. Сегодня утром нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности и беспилотными летательными аппаратами по ключевым производственным площадкам выпуска беспилотных летательных аппаратов и объектам инфраструктуры военных аэродромов Украины. Цели удара достигнуты. Все назначенные объекты поражены. В течение недели подразделения группировки войск "Север" продолжали уничтожение формирований ВСУ на территории Курской области. Ударами авиации, беспилотных летательных аппаратов и огнем артиллерии поражена живая сила и техника танковой, четырех механизированных, трех десантно-штурмовых бригад, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и пяти бригад теробороны. На Белгородском и Харьковском направлениях нанесено поражение подразделениям пяти механизированных, мотопехотной, десантно-штурмовой бригад, бригады береговой обороны, штурмового полка ВСУ и четырех бригад теробороны. За неделю в зоне ответственности группировки войск "Север" потери противника составили свыше 1900 боевиков, сдались в плен 64 украинских военнослужащих. Уничтожены шесть танков, 39 боевых бронированных машин, 99 автомобилей, шесть пусковых установок реактивных систем залпового огня, включая две HIMARS производства США, 46 орудий полевой артиллерии, два зенитных ракетных комплекса, восемь станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, десять складов боеприпасов и материальных средств. Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, егерской, двух штурмовых, артиллерийской бригад ВСУ, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял свыше 1730 военнослужащих, два танка, 13 боевых бронированных машин, из них три бронетранспортера М113 производства США. Уничтожены 45 автомобилей, 30 орудий полевой артиллерии, в том числе семь самоходных артиллерийских установок и гаубиц калибра 155-мм производства стран НАТО, 12 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы и 21 склад боеприпасов. Активными действиями подразделений "Южной" группировки войск освобождены населенные пункты Калиново и Валентиновка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение формированиям семи механизированных, аэромобильной, трех штурмовых, артиллерийской бригад, полка беспилотных авиационных комплексов ВСУ, трех бригад теробороны, трех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов". За неделю на данном направлении потери украинских вооруженных формирований составили более 2170 боевиков, два танка, 27 боевых бронированных машин, включая четыре бронетранспортера М113 и бронетранспортер "Stryker" производства США. Уничтожены 74 автомобиля, 35 орудий полевой артиллерии, из них четыре калибра 155-мм западного производства, шесть станций радиоэлектронной борьбы, 27 складов боеприпасов, горючего и материальных средств. В результате решительных действий подразделений группировки войск "Центр" освобождены населенные пункты Елизаветовка и Преображенка Донецкой Народной Республики. Нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух штурмовых, воздушно-десантной, трех егерских бригад, бригады беспилотных систем, штурмового полка ВСУ, бригады морской пехоты и четырех бригад нацгвардии. Потери противника составили свыше 2680 военнослужащих, два танка, 20 боевых бронированных машин, в том числе семь бронетранспортеров М113 производства США. Уничтожены 35 автомобилей, 34 орудия полевой артиллерии, включая шесть 155-мм самоходных артиллерийских установок "Paladin" производства США, "Caesar" производства Франции и "Krab" польского производства. Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, егерской, аэромобильной, десантно-штурмовой, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты, трех бригад теробороны и бригады нацгвардии. Противник потерял более 1020 военнослужащих, танк, восемь боевых бронированных машин, 20 автомобилей, 18 орудий полевой артиллерии, из них три производства стран НАТО, а также четыре станции радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск "Днепр" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике трех механизированных, горно-штурмовой бригад, трех бригад береговой обороны ВСУ и трех бригад теробороны. ВСУ потеряли свыше 540 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и 56 автомобилей. Уничтожены пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, 12 орудий полевой артиллерии, девять станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, а также 16 складов боеприпасов. За неделю средствами противовоздушной обороны сбиты самолет F-16 воздушных сил Украины, 45 управляемых авиационных бомб JDAM и 29 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США, а также 1618 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа".

"Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 661 самолет, 283 вертолета, 52592 беспилотных летательных аппарата, 603 зенитных ракетных комплекса, 22920 танков и других боевых бронированных машин, 1541 боевая машина реактивных систем залпового огня, 23820 орудий полевой артиллерии и минометов, 34317 единиц специальной военной автомобильной техники", – утверждается в отчете МО РФ.

По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями "Медиазоны" и BBC) составляют убитыми около 101900 человек (по известным именам) или около 165000 (по делам о наследстве).

Оценка потерь по версии Wall Street Journal (на сентябрь 2024): около 200 тысяч убитых и 400 тысяч раненых россиян; около 80 тысяч убитых и 400 тысяч раненых украинцев.

Оценка потерь по версии Института изучения войны (ISW, на февраль 2025): 172 тысячи убитых и 376 тысяч раненых россиян.

Президент Украины Владимир Зеленский в феврале 2025 года заявил, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину 24 февраля 2022 года погибли 45000 украинских военнослужащих, около 400 тысяч получили ранения. Российские потери, по его словам, составили примерно 350 тысяч убитыми, еще 50-70 тысяч считаются без вести пропавшими, а 600-700 тысяч получили ранения.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 134 тысяч украинских военнослужащих.

По подтвержденным данным ООН, с 24 февраля 2022 года погибли около 13000 мирных жителей Украины (в их числе около 700 несовершеннолетних), десятки тысяч получили ранения. При этом в ООН подчеркивают, что речь идет только о проверенных инцидентах, а реальные цифры "значительно выше". Украинские власти заявляют, что погибли десятки тысяч мирных украинцев (больше всего жертв в Мариуполе, по данным местных властей, более 20000).