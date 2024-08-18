В Индии прошла всеобщая забастовка врачей, возмущенных изнасилованием и убийством коллеги

Индийские врачи провели 17 августа 24-часовую всеобщую забастовку в связи с изнасилованием и убийством их коллеги в больнице Колкаты – столицы штата Западная Бенгалия. Тело 31-летней женщины было обнаружено 9 августа.

В нескольких городах Индии прошли памятные церемонии, в которых, помимо медиков, приняли участие десятки тысяч человек. Их участники требовали положить конец насилию, призывая самым жестоким образом покарать виновных в преступлении.

Тело женщины было найдено в комнате для семинаров, где она легла отдохнуть во время 36-часового дежурства. Вскрытие подтвердило, что женщина была изнасилована, причем родители врача подозревают, что речь идет о групповом изнасиловании.

Один человек арестован по подозрению в причастности к преступлению. Он сотрудник больницы, помогавший обратившемся туда разобраться с административными вопросами.