Блинкен прибудет в Израиль, чтобы содействовать соглашению по Газе

Государственный секретарь США Энтони Блинкен прибудет 18 августа в Израиль, чтобы содействовать заключению соглашения о прекращении огня между Израилем и ХАМАСом и освобождении похищенных израильтян.

Это девятый визит Блинкена в еврейское государство после нападения палестинских террористов 7 октября 2023 года. Администрация Джо Байдена стремится к соглашению, которое, в случае подписания, станет ее самым значительным успехом на внешней арене.

Представители США заявляют о прогрессе, достигнутом на переговорах при посредничестве Египта и Катара. Они утверждают, что часть противоречий удалось сгладить, а остальные разногласия можно преодолеть посредством переговоров, которые возобновятся в Каире на нынешней неделе.

Однако в ХАМАСе настаивают, что поводов для оптимизма у американцев нет. "Утверждать, что мы близки к соглашению, – это строить иллюзии. Американцы хотят не достичь договора, а навязать нам свои условия", – заявил член политбюро группировки Сами Абу Зухри.