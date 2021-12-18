В консульстве Израиля в Нью-Йорке объявлен карантин

В пятницу, 17 декабря, у не менее чем десяти сотрудников израильского консульства в Нью-Йорке подтвержден COVID-19; десятки работников дипломатической миссии остались дома, так как плохо себя чувствуют, но еще не получили результаты тестов, сообщает Times of Israel.

Генеральный консул Асаф Замир объявил карантин из-за явной вспышки заболеваемости.

В этот же день в штате Нью-Йорк были выявлены более 21000 зараженных коронавирусом, что является самым высоким показателем практически за весь период эпидемии (с тех пор, как стало возможно массовое тестирование).