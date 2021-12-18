Иерусалим:
7 - 14°
Тель-Авив:
13 - 18°
Эйлат:
13 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире18 декабря 2021 г., 08:37

В консульстве Израиля в Нью-Йорке объявлен карантин

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В консульстве Израиля в Нью-Йорке объявлен карантин

В пятницу, 17 декабря, у не менее чем десяти сотрудников израильского консульства в Нью-Йорке подтвержден COVID-19; десятки работников дипломатической миссии остались дома, так как плохо себя чувствуют, но еще не получили результаты тестов, сообщает Times of Israel.

Генеральный консул Асаф Замир объявил карантин из-за явной вспышки заболеваемости.


В этот же день в штате Нью-Йорк были выявлены более 21000 зараженных коронавирусом, что является самым высоким показателем практически за весь период эпидемии (с тех пор, как стало возможно массовое тестирование).

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

10:35 Старейшая жительница Китая скончалась в возрасте 135 лет
08:37 В консульстве Израиля в Нью-Йорке объявлен карантин
07:39 На "Северной верфи" в Санкт-Петербурге сгорел корвет "Проворный"
20:55 Министерство юстиции России добавило еще две организации в реестр "иноагентов"
20:05 Суд в Италии постановил назначить "нейтрального опекуна" для шестилетнего Эйтана Бирана
19:33 Одна из богатейших женщин России, Ольга Миримская, арестована по обвинению в даче взятки
16:20 Рейс авиакомпании "Ямал", летевший из Москвы в Ноябрьск, вынужденно сел в Тюмени
09:45 Пожар в психиатрической клинике в Осаки: множество жертв
07:28 Расследование гибели оператора Галины Хатчинс: актер Болдуин просил "пистолет побольше"
18:49 Канада, Швеция, Великобритания и Украина выдвинули ультиматум Ирану
Загрузка...