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NEWSru.co.il :: В мире18 декабря 2021 г., 07:39

На "Северной верфи" в Санкт-Петербурге сгорел корвет "Проворный"

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На "Северной верфи" в Санкт-Петербурге сгорел корвет "Проворный"

Вечером в пятницу, 17 декабря, на борту корвета "Проворный", строительство которого близилось к завершению на "Северной верфи" в Санкт-Петербурге, вспыхнул пожар.

"Проворный" находился в процессе покраски, поэтому на борту корабля находилось большое количество лакокрасочных материалов. В ходе тушения пожара, которому была присвоена четвертая категория сложности, пострадали трое пожарных.

В результате пожара, начавшегося в главной рубке и по лесам перекинувшегося на другие части, кораблю был причинен значительный ущерб. Площадь пожара составила 800 кв.м., то есть практически вся площадь "Проворного". Вместе с тем, согласно первичным оценкам, корпус корабля не пострадал, поэтому есть вероятность его восстановления.


Причины пожара устанавливаются.

Корвет "Проворный", второй корабль из серии 20385, должен был быть в конце 2022 года быть передан Камчатской флотилии Тихоокеанского флота. Корабль предназначен для патрулирования ближней морской зоны, борьбы с надводными кораблями и подводными лодками, для обеспечения ПВО отрядов кораблей пунктов базирования, а также для артиллерийской поддержки высадки и действий морского десанта.

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