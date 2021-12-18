В убийстве Ричарда Саттона, одного из богатейших людей Британии, признан виновным его пасынок

Томас Шрайбер признан виновным в убийстве своего отчима, одного из богатейших людей Великобритании сэра Ричарда Саттона, и покушении на убийство собственной матери, Анны Шрайбер, сообщает ВВС.

Напомним, в апреле этого года 83-летний сэр Ричард Саттон, был обнаружен мертвым, со следами ножевых ранений, в принадлежащем ему поместье в Дорсете. Супруга Саттона, также получившая ножевые ранения, выздоровела после покушения, но осталась парализованной.

Подозреваемый, 34-летний Томас Шрайбер, был задержан в результате полицейской операции в лондонском районе Хаммерсмит. В ходе задержания Шрайбер получил легкие ранения, однако вскоре был выписан из больницы.

В списке самых богатых людей Великобритании, составляемом газетой Sunday Times, Ричард Саттон в 2020 году занимал 435-е место. По данным газеты, состояние семьи сэра Ричарда оценивается в 301 млн фунтов (около 412 млн долларов). Его семье принадлежат несколько отелей класса люкс, в частности, Саттон владел знаменитыми лондонскими гостиницами Sheraton Grand London Park Lane и Athenaeum Hotel в районе Мейфейр.