Иерусалим:
7 - 14°
Тель-Авив:
13 - 18°
Эйлат:
13 - 22°
Приложение
для Android
Мобильная
версия
18+
NEWSru.co.il :: В мире18 декабря 2021 г., 12:38

В убийстве Ричарда Саттона, одного из богатейших людей Британии, признан виновным его пасынок

время публикации: | последнее обновление: блог версия для печати фото
В убийстве Ричарда Саттона, одного из богатейших людей Британии, признан виновным его пасынок

Томас Шрайбер признан виновным в убийстве своего отчима, одного из богатейших людей Великобритании сэра Ричарда Саттона, и покушении на убийство собственной матери, Анны Шрайбер, сообщает ВВС.

Напомним, в апреле этого года 83-летний сэр Ричард Саттон, был обнаружен мертвым, со следами ножевых ранений, в принадлежащем ему поместье в Дорсете. Супруга Саттона, также получившая ножевые ранения, выздоровела после покушения, но осталась парализованной.

Подозреваемый, 34-летний Томас Шрайбер, был задержан в результате полицейской операции в лондонском районе Хаммерсмит. В ходе задержания Шрайбер получил легкие ранения, однако вскоре был выписан из больницы.


В списке самых богатых людей Великобритании, составляемом газетой Sunday Times, Ричард Саттон в 2020 году занимал 435-е место. По данным газеты, состояние семьи сэра Ричарда оценивается в 301 млн фунтов (около 412 млн долларов). Его семье принадлежат несколько отелей класса люкс, в частности, Саттон владел знаменитыми лондонскими гостиницами Sheraton Grand London Park Lane и Athenaeum Hotel в районе Мейфейр.

Telegram NEWSru.co.il: самое важное за день
facebook
Ссылки по теме
// NEWSru.co.il // В мире // 11 апреля 2021
В убийстве сэра Ричарда Саттона подозревается его пасынок

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

12:38 В убийстве Ричарда Саттона, одного из богатейших людей Британии, признан виновным его пасынок
10:35 Старейшая жительница Китая скончалась в возрасте 135 лет
08:37 В консульстве Израиля в Нью-Йорке объявлен карантин
07:39 На "Северной верфи" в Санкт-Петербурге сгорел корвет "Проворный"
20:55 Министерство юстиции России добавило еще две организации в реестр "иноагентов"
20:05 Суд в Италии постановил назначить "нейтрального опекуна" для шестилетнего Эйтана Бирана
19:33 Одна из богатейших женщин России, Ольга Миримская, арестована по обвинению в даче взятки
16:20 Рейс авиакомпании "Ямал", летевший из Москвы в Ноябрьск, вынужденно сел в Тюмени
09:45 Пожар в психиатрической клинике в Осаки: множество жертв
07:28 Расследование гибели оператора Галины Хатчинс: актер Болдуин просил "пистолет побольше"
Загрузка...