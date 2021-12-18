Старейшая жительница Китая скончалась в возрасте 135 лет

Старейшая жительница Китая Алимихан Сейти скончалась в возрасте 135 лет, сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

По данным местных властей, она родилась 25 июня 1886 года и проживала в поселке Кумушерик уезда Янгишар (Шулэ) округа Кашгар. В 2013 года она возглавила список старейших жителей КНР, составленный Китайской ассоциацией геронтологов и гериатров.

По словам ее внука, до самой смерти она вела простой образ жизни, любила петь и много смеялась.