x
18 февраля 2025
|
последняя новость: 01:39
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
18 февраля 2025
|
18 февраля 2025
|
последняя новость: 01:39
18 февраля 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Delta Airlines: в результате инцидента в аэропорту Торонто пострадали не менее 18 человек

Авиакатастрофа
время публикации: 18 февраля 2025 г., 01:39 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 01:39
Delta Airlines: в результате инцидента в аэропорту Торонто пострадали не менее 18 человек
AP Photo/Charlie Riedel

Авиакомпания Delta Airlines сообщила, что в результате инцидента с самолетом в аэропорту Торонто пострадали не менее 18 пассажиров, они были доставлены в больницы.

Ранее при посадке в аэропорту Торонто самолет авиакомпании Delta Airlines, совершавший рейс из Миннеаполиса, перевернулся на взлетно-посадочной полосе, по всей видимости, из-за сильного ветра.

Канадский телеканал CTV News передал, что на борту среднемагистрального регионального самолета CRJ 900 находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа. Все находившиеся на борту люди живы.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 февраля 2025

В аэропорту Торонто при посадке перевернулся самолет Delta Airlines