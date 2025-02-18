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Мир

Турист депортирован после шутки о бомбе в аэропорту Франкфурта

Авиация
Германия
время публикации: 18 февраля 2025 г., 14:51 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 14:52
Турист депортирован после шутки о бомбе в аэропорту Франкфурта
AP Photo/Michael Probst

Неудачная шутка привела к депортации гражданина США из Германии. Мужчина сообщил, что в самолете находится бомба. Через короткое время он оказался окружен сотрудниками безопасности.

38-летний американец египетского происхождения столкнулся с серьезными последствиями после того, как пошутил о наличии бомбы в своем багаже в аэропорту Франкфурта, сообщила газета Bild. Инцидент, произошедший 13 февраля, привел к эвакуации рейса Lufthansa и мгновенной депортации мужчины в США.

Пассажир собирался сесть на рейс авиакомпании Lufthansa, направлявшийся в Чикаго. В целях безопасности самолет был эвакуирован, и сотрудники аэропорта провели тщательный осмотр. Несмотря на то, что взрывчатых веществ на борту не нашли, задержка составила два с половиной часа, прежде чем пассажиров пересадили на другой рейс. При этом авиакомпания Lufthansa отказалась допустить данного пассажира на один из своих рейсов.

Немецкие власти сразу отреагировали на этот инцидент, и прокуратура Франкфурта подтвердила начало расследования против пассажира по обвинению в "нарушении общественного порядка через угрозу совершения преступления". В итоге американец был депортирован в США, теперь ему запрещен въезд в Германию на срок не менее пяти лет.

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