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Мир

СМИ: при разгрузке в Италии прогремели взрывы на борту судна из теневого флота России

Расследование
Италия
время публикации: 18 февраля 2025 г., 13:41 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 13:43
СМИ: при разгрузке в Италии прогремели взрывы на борту судна из теневого флота России
AP Photo/Osamah Abdulrahman

Прибывшее из Алжира судно Seajewel под флагом Мальты пострадало в результате взрывов, произошедших при выгрузке нефти в порту итальянского города Савона 14 февраля.

По данным "Украинской правды", танкер входит в теневой флот РФ.

Итальянское издание Fatto Quotidiano пишет, что на корпусе судна образовалась пробоина. О пострадавших не сообщалось.

По версии издания Corriere della Sera, на борту судна могли взорваться бомбы или сдетонировать боеприпас.

Выгрузка нефти в порту Савона была приостановлена. Проводится расследование, к которому привлечена водолазная группа ВМС Италии.

Мир
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