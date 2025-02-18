СМИ: при разгрузке в Италии прогремели взрывы на борту судна из теневого флота России
время публикации: 18 февраля 2025 г., 13:41 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 13:43
Прибывшее из Алжира судно Seajewel под флагом Мальты пострадало в результате взрывов, произошедших при выгрузке нефти в порту итальянского города Савона 14 февраля.
По данным "Украинской правды", танкер входит в теневой флот РФ.
Итальянское издание Fatto Quotidiano пишет, что на корпусе судна образовалась пробоина. О пострадавших не сообщалось.
По версии издания Corriere della Sera, на борту судна могли взорваться бомбы или сдетонировать боеприпас.
Выгрузка нефти в порту Савона была приостановлена. Проводится расследование, к которому привлечена водолазная группа ВМС Италии.