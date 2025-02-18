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Мир

Пророссийские хакеры атаковали сайты Италии после сравнения России с третьим рейхом

Россия
Война в Украине
Хакеры
Италия
время публикации: 18 февраля 2025 г., 11:44 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 11:46
Пророссийские хакеры атаковали сайты Италии после сравнения России с третьим рейхом
AP Photo/Elise Amendola

Пророссийская хакерская группа Noname057(16) атаковала около 20 итальянских веб-ресурсов, в том числе сайты банков и аэропортов, сообщает ANSA со ссылкой на итальянское агентство по кибербезопасности.

Поводом для атаки послужило высказывание президента Италии Серджо Маттареллы, сравнившего во время лекции об агрессивных войнах нынешний российский режим с "проектом третьего рейха в Европе". Группа Noname057(16) назвала Маттареллу "русофобом".

Хакеры атаковали сайты аэропортов "Линате" и "Мальпенса" в Милане, портов Таранто и Триеста, банков Intesa San Paolo, Iccrea и Monte dei Paschi. Судя по всему, серьезный ущерб причинен не был.

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