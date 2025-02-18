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Мир

Бывшая заложница Агам Бергер записала обращение к Трампу. Президент особо отметил это

Заложники
Дональд Трамп
время публикации: 18 февраля 2025 г., 11:05 | последнее обновление: 18 февраля 2025 г., 11:37
Бывшая заложница Агам Бергер записала обращение к Трампу. Президент особо отметил это
Кадр из видео в социальной сети Truth Social

На странице президента США Дональда Трампа в соцсети Truth Social вверху прикреплено обращение 20-летней израильтянки Агам Бергер, недавно освобожденной после 482 дней плена у террористов ХАМАСа в Газе. Видеозапись была сделано на 500-й день войны "Железные мечи", на 500-й день плена для десятков израильтян, остающихся в заложниках у террористов.

Агам говорит на иврите, она благодарит американского президента за помощь в освобождении заложников, захваченных террористами около границы Газы 7 октября 2023 года. Она напоминает, что в Газе остаются похищенные террористами, которые рассчитывают на помощь президента США. "У вас есть силы сделать это", – говорит Бергер. Бывшая заложница просит американского президента не прекращать действовать до тех пор, пока все похищенные не вернутся домой. "Вы – наша надежда", – заявляет она.

Бергер также поблагодарила всех, кто прилагал и прилагает усилия для освобождения заложников.

То, что обращение Агам Бергер было закреплено как главная публикация дня на странице президента США, демонстрирует особое внимание Трампа к теме, о которой она говорит.

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