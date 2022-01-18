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NEWSru.co.il :: В мире18 января 2022 г., 07:26

Жертвами землетрясения на западе Афганистана стали десятки людей

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Жертвами землетрясения на западе Афганистана стали десятки людей

17 января на западе Афганистана произошло землетрясение магнитудой 5,6. По данным Геологической службы США, эпицентр землетрясения располагался примерно в 40 км к востоку от города Калайи-Нау (провинция Бадгис). Очаг залегал на глубине 10 километров.

Афганские СМИ сообщают, что жертвами этого землетрясения в провинции Бадгис стали не менее 22 человек. Больше всего погибших в уезде Кадис. Информация о жертвах уточняется, их число может возрасти.

За последние десятилетия самые тяжелые последствия от землетрясения в Афганистане-Пакистане были 8 октября 2005-го, когда погибли около 86 тысяч человек (тогда магнитуда землетрясения была 7,6). В октябре 2015-го жертвами разрушительного землетрясения в горном массиве Гиндукуш стали более 350 человек (магнитуда землетрясения, по разным оценкам, составляла от 7,5 до 8,1).


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