Подробности трагедии в Техасе: раввин организовал побег заложников еще до штурма синагоги спецназом

Чарли Сайтрон-Уокер, раввин синагоги "Бейт Исраэль", в интервью телеканалу CBS рассказал, что ему и остальным заложникам удалось сбежать до того, как спецназ штурмовал здание.

По словам раввина, в последний час противостояния Малик Фейсал Акрам начал нервничать. Становилось страшно, и тогда Сайтрон-Уокер решил действовать. Сначала он убедился, что все заложники находятся недалеко от выхода и готовы бежать по его сигналу. Он швырнул стул в Акрама. Воспользовавшись замешательством террориста, все заложники выбежали на улицу.

По данным телеканала CNN, после получения сигнала о захвате заложников в синагоге была вызвана группа по освобождению заложников из Куантико (штат Виргиния), около 60-70 бойцов спецназа. Они находились возле здания и ждали удобной ситуации.

На видео, показанном телеканалом, видно, что спецназ начал действовать после того, как заложники покинули здание. После того, как заложники выбежали, Малик Фейсал Акрам выглянул за дверь и тут же вернулся внутрь здания. Еще через 30 секунд раздалось несколько хлопков, за которыми последовал взрыв. На сайте телеканала говорится, что взрывы, которые слышали журналисты CNN, были результатом использования спецсредств для проникновения в помещение. Бойцы спецназа, проникнув в синагогу, уничтожили террориста.

Телеканал CNN рассказывает об еще одном эпизоде трагического дня, который предшествовал захвату заложников. Малик Фейсал Акрам постучал в дверь синагоги и попросил разрешения войти. Поскольку до начала молитвы еще оставалось время, раввин Чарли Сайтрон-Уокер предложил незнакомому мужчине чаю. Они успели поговорить. По словам раввина, что-то в историях, рассказываемых мужчиной, не вязалось и казалось странным, но ему было любопытно. Затем в 10 часов утра началось богослужение. Раввин рассказывает, что, повернувшись лицом к Иерусалиму и начав молиться, он услышал за своей спиной глухой щелчок. Этот звук издал пистолет, который держал незнакомец.