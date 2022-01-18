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NEWSru.co.il :: В мире18 января 2022 г., 15:42

Поэт и эссеист Анатолий Найман перенес инсульт

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Поэт и эссеист Анатолий Найман перенес инсульт

Анатолий Найман – поэт, переводчик, эссеист, прозаик, мемуарист – госпитализирован, он в тяжелом состоянии. Его дочь Анна Наринская пишет, что когда Найман выступал с докладом о Мандельштаме на конференции в Высшей школе экономики в Москве, у него случился обширный инсульт.

Анатолий Найман родился 23 апреля 1936 года в Ленинграде в еврейской семье. Во время войны находился с родителями и младшим братом в эвакуации в Свердловске. Окончил 222-ю среднюю школу (бывшую Петришуле) в 1953 году и Ленинградский технологический институт в 1958 году, Высшие сценарные курсы в Москве. Никогда не был членом СП СССР. Член французского Пен-клуба с 1989 года. Стихи пишет с 1954 года. Как переводчик поэзии печатается с 1959 года. В конце 1950-х – начале 1960-х в Ленинграде опубликовал под псевдонимов несколько рассказов и стихотворений. В СССР до 1989 года главным образом печатались его переводы. Был близким другом Йосифа Бродского. В 1959 году познакомился с Анной Ахматовой. С 1963 года – её соавтор по переводам Леопарди и литературный секретарь. Книга Наймана Рассказы о Анне Ахматовой (1989) стала событием позднесоветского времени. Был хорошо известен в самиздате (сборники стихов "Сентиментальный марш", поэмы "Стихи по частному поводу", "Сентябрьская поэма"). Автор многочисленных переводов из средневековой французской и провансальской поэзии ("Роман о Лисе", трубадуры, труверы и пр.). В 1970 году написал стихи к песням детского фильма "Удивительный мальчик" (реж. Александр Орлов), которые исполнила Алла Пугачёва. Живёт и работает в Москве.


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