Назарбаев впервые прокомментировал беспорядки в Казахстане

Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев впервые прокомментировал беспорядки, прошедшие в стране в начале января. Назарбаев, который сохранил титул "отца нации", - заявил, что находится в столице – Нурсултане.

По его словам, он еще в 2019 году передал все полномочия нынешнему главе государства и с тех пор находится на "заслуженном отдыхе", а никакого противостояния элит в Казахстане нет. Назарбаев также сообщил, что в ближайшее время президент Токаев сменит его и во главе правящей партии.

"Целью организованных беспорядков и атаки на Казахстан было разрушение целостности страны и устоев государства", - заявил Назарбаев.

Напомним, что после начала беспорядков распространились слухи о бегстве первого президента и его ближайшего окружения. Пресс-служба Назарбаева их опровергла. В то же время из Казахстана поступают сообщения о снятии с ключевых постов сторонников первого президента и его родственников.