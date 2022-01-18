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NEWSru.co.il :: В мире18 января 2022 г., 22:59

США повысили до максимального уровень угрозы заражения в Израиле

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США повысили до максимального уровень угрозы заражения в Израиле

Во вторник, 18 января, американский Центр по контролю и профилактике заболеваний (CDC) повысил до наивысшего, четвертого, уровень угрозы заражения коронавирусом в Израиле.

Американским гражданам рекомендуется воздержаться от посещения Израиля, но если поездку невозможно отложить, то перед ней необходимо пройти вакцинацию.

При на сайте CDC внимание туристов обращается на то, что в настоящий момент ситуация в Израиле такова, что даже полностью вакцинированные туристы подвергаются риску заражения.


Во время нахождения в Израиле рекомендуется следовать местным указаниям, в том числе носить маску и соблюдать "социальную дистанцию".

Американским гражданам также не рекомендуется посещать Албанию, Аргентину, Австралию, Панаму, Катар, Канаду и еще 14 стран.

Последний раз CDC включал Израиль в "красный список" в августе 2021 года.

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