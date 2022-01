В Нью-Йорке в результате пожара обрушился жилой дом: есть погибшие и пострадавшие

В понедельник, 18 января, в нью-йорском районе Бронкс произошел пожар в жилом доме. Горящее здание обрушилось, когда на месте работали пожарные службы и спасатели.

FDNY members continue to operate at a 2-alarm fire at 869 Fox Street in the Bronx. pic.twitter.com/LDjt7faEJs