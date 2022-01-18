В Нью-Йорке в результате пожара обрушился жилой дом: есть погибшие и пострадавшие

В понедельник, 18 января, в нью-йорском районе Бронкс произошел пожар в жилом доме. Горящее здание обрушилось, когда на месте работали пожарные службы и спасатели.

FDNY members continue to operate at a 2-alarm fire at 869 Fox Street in the Bronx. pic.twitter.com/LDjt7faEJs – FDNY (@FDNY) January 18, 2022

По информации CBS-New York, в результате пожара погибла 77-летняя женщина. 82-летняя жительница дома доставлена в больницу в критическом состоянии.

Кроме того, с отравлениями дымом доставлены в больницу не менее пяти пожарных.

По словам свидетелей, они почувствовали, что дом несколько раз тряхнуло незадолго до обрушения.

По предварительной версии, причиной пожара и обрушения дома стал взрыв бытового газа.

Это второй крупный пожар в Бронксе с начала года. 9 января пожар пятой категории (самой высокой) произошел в многоэтажном доме. В результате него погибли 17 человек, включая детей.