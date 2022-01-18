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NEWSru.co.il :: В мире18 января 2022 г., 21:55

В Нью-Йорке в результате пожара обрушился жилой дом: есть погибшие и пострадавшие

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В Нью-Йорке в результате пожара обрушился жилой дом: есть погибшие и пострадавшие

В понедельник, 18 января, в нью-йорском районе Бронкс произошел пожар в жилом доме. Горящее здание обрушилось, когда на месте работали пожарные службы и спасатели.

По информации CBS-New York, в результате пожара погибла 77-летняя женщина. 82-летняя жительница дома доставлена в больницу в критическом состоянии.


Кроме того, с отравлениями дымом доставлены в больницу не менее пяти пожарных.

По словам свидетелей, они почувствовали, что дом несколько раз тряхнуло незадолго до обрушения.

По предварительной версии, причиной пожара и обрушения дома стал взрыв бытового газа.

Это второй крупный пожар в Бронксе с начала года. 9 января пожар пятой категории (самой высокой) произошел в многоэтажном доме. В результате него погибли 17 человек, включая детей.

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