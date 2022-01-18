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NEWSru.co.il :: В мире18 января 2022 г., 18:39

Власти Гонконга уничтожат всех хомяков в зоомагазинах из-за выявления коронавируса

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Власти Гонконга уничтожат всех хомяков в зоомагазинах из-за выявления коронавируса

Ветеринарные власти Гонконга объявили о намерении уничтожить хомяков, продающихся в зоомагазинах автономии, после того, как в одном из магазинов были обнаружены хомяки, зараженные коронавирусом.

В общей сложности планируется ликвидировать около 2000 животных. Жителей также просят сдать хомяков, купленных после 22 декабря 2021 года.

Факт заражения хомяков был выявлен в ходе эпидемиологического расследования заболевания клиентки зоомагазина, заболевшей коронавирусом. В магазине, в котором она покупала хомяка, были взяты пробы на коронавирус у хомяков, шиншилл и кроликов. 11 проб, взятых у хомяков, оказались положительными.


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