В Индии по индуистскому обряду простились с тигрицей Коларвали

Индия простилась с тигрицей Коларвали, которую прозвали супер-мамой за то, что она родила 29 тигрят и вырастила 25 из них. Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", тигрице было 16 лет, и она умерла от проблем со здоровьем, вызванных преклонным возрастом.

Коларвали, которая проживала на территории национального парка "Пенч" в Центральной Индии, считалась самым фотографируемым тигром в мире. Имя она получила благодаря тому, что в 2008 году на нее первую был одет ошейник ("колар") с радиомаяком, позволявшим следить за ее перемещениями.

Тигрица была похоронена согласно индуистским обрядам – тело "царицы Пенча", украшенное гирляндами цветов, было водружено на носилках на погребальный костер и предано огню, под пение сотрудников парка.

На территории Индии проживает около трех четвертей всех сохранившихся в дикой природе тигров – почти 3000 особей. 140 из них находятся в парке "Пенч".