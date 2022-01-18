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NEWSru.co.il :: В мире18 января 2022 г., 12:01

В Индии по индуистскому обряду простились с тигрицей Коларвали

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Тигрица Коларвали, 2014 год

Индия простилась с тигрицей Коларвали, которую прозвали супер-мамой за то, что она родила 29 тигрят и вырастила 25 из них. Как сообщает телеканал "Аль-Джазира", тигрице было 16 лет, и она умерла от проблем со здоровьем, вызванных преклонным возрастом.

Коларвали, которая проживала на территории национального парка "Пенч" в Центральной Индии, считалась самым фотографируемым тигром в мире. Имя она получила благодаря тому, что в 2008 году на нее первую был одет ошейник ("колар") с радиомаяком, позволявшим следить за ее перемещениями.


Тигрица была похоронена согласно индуистским обрядам – тело "царицы Пенча", украшенное гирляндами цветов, было водружено на носилках на погребальный костер и предано огню, под пение сотрудников парка.

На территории Индии проживает около трех четвертей всех сохранившихся в дикой природе тигров – почти 3000 особей. 140 из них находятся в парке "Пенч".

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