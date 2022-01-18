NYT: Россия эвакуирует из Украины семьи дипломатов

Как пишет газета The New York Times со ссылкой на информированные источники, Россия готовится к эвакуации из Украины дипломатического персонала. Страну уже покинули несколько десятков человек – в основном жен и детей дипломатов.

Согласно украинскому источнику, 5 января из Киева на автобусе в Россию выехали 18 человек, а в последующие дни из Киева и Львова, где расположено российское консульство, еще три десятка. Сотрудники еще двух консульств получили указание готовиться к эвакуации.

Издание признает, что интерпретировать этот шаг можно по-разному. Он может свидетельствовать о подготовке к вторжению, быть частью пропагандистской кампании или просто отвлекающим маневром. В Вашингтоне и Киеве не исключают, что речь идет о всех трех вариантах одновременно.

Эвакуация персонала, отмечает издание, проходит на фоне масштабных хакерских атак против Украины и выявления в украинских сетях еще более разрушительного программного обеспечения, а также концентрации российских и белорусских войск на границе Украины – под предлогом маневров.

Как пишет NYT, американская администрация полагает, что президент России Владимир Путин еще не принял окончательного решения о вторжении, и угроза санкций стала серьезным сдерживающим фактором.

Однако в Москве понимает: в условиях все большей поддержки Украины Западом, отражением которой стало и согласие Великобритании поставить Украине противотанковые ракеты, время для возможного удара стремительно истекает.