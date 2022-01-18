ЕСПЧ принял утверждения Невзлина о том, что суд над ним в России был несправедливым

Во вторник, 18 января, Европейский суд по правам человека опубликовал свое решение по делу Леонид Невзлин против Российской Федерации, в котором единогласно принял утверждения Невзлина о том, что заочный суд над ним был несправедливым и неоднократно нарушал Конвенцию о защите прав человека и основных свобод.

Пресс-служба Л.Невзлина в связи с этим распространила следующий комментарий: "Г-н Невзлин удовлетворен тем, что ЕСПЧ подтвердил, что уголовное дело против него было несправедливым и нарушало его права по Европейской конвенции по правам человека. Ни одно из действий г-на Невзлина не могло служить основанием для возбуждения уголовного дела, не говоря уже о вынесении обвинительного приговора. В России никогда не было и не могло быть никаких доказательств, подтверждающих сфабрикованные уголовные обвинения, выдвинутые против него. ЕСПЧ де-факто признал это, сделав свои выводы в отношении грубых нарушений основных прав г-на Невзлина. Хотя ЕСПЧ отказался сделать официальный вывод об истинной мотивации нарушений прав г-на Невзлина в отношении ограниченного круга вопросов, которые были предметом данного разбирательства, это решение не может изменить того факта, что продолжающееся преследование г-на Невзлина российскими властями всегда было политически мотивированным. Его дело является еще одним примером политического злоупотребления российскими судами со стороны администрации Путина, в результате чего дела из России сегодня составляют около 25% от общего числа дел, рассматриваемых ЕСПЧ. К сожалению, несмотря на то, что в данном решении установлено, что российские суды неоднократно нарушали права человека в деле г-на Невзлина, это вряд ли изменит поведение путинского режима, что подтверждается отсутствием влияния решений ЕСПЧ в отношении бывшего сотрудника "ЮКОСа" Алексея Пичугина. ЕСПЧ дважды, в 2012 и 2017 годах, признавал многочисленные нарушения права на справедливый суд в ходе обоих судебных процессов в отношении г-на Пичугина, результатом которых стали обвинительные приговоры. Решения ЕСПЧ были полностью проигнорированы российскими судами и политическими властями, и г-н Пичугин остается самым долго находящимся в заключении политическим заключенным в России, лишившись свободы с июня 2003 года".