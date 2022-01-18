В годовщину ареста Навальный обратился к сторонникам: "Ничего не бойтесь"

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный, который находится в заключении, обратился через социальные сети к своим сторонникам. Это было сделано в первую годовщину ареста, последовавшего после возвращения в Россию.

"Ничего не бойтесь. Это наша страна и другой у нас нет. Единственный страх, который должен быть, - в том, что мы оставим свою родину на разграбление кучке лжецов, воров и лицемеров. Сдадим без боя, добровольно, и свое будущее, и будущее наших детей. Спасибо вам всем огромное за поддержку - я ее чувствую", - цитирует Навального "Голос Америки".

"Царек, желающий присвоить себе право единоличной бесконтрольной власти, должен запугать небоящихся честных. А те, в свою очередь, должны убеждать всех вокруг, что бояться не надо. Что честных же на порядок больше, чем охранная гвардия царька. Зачем всю жизнь жить в страхе, да еще и быть обворованными, если можно все устроить по-другому - более справедливо", - пишет политик.

Напомним, что 17 января 2021 года, пройдя в берлинской клинике "Шарите" курс реабилитации после отравления, Навальный вернулся в Россию, несмотря на грозивший ему приговор. Сразу после выхода из самолета политик был задержан.

Глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель потребовал от российских властей освободить оппозиционера, которому вскоре должны быть предъявлены новые обвинения. Он назвал дела против него и вынесенный Навальному приговор политически мотивированным.