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NEWSru.co.il :: В мире18 января 2022 г., 13:59

Европейский парламент возглавит представительница Мальты

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Европейский парламент возглавит представительница Мальты

Представительница Мальты Роберта Метсола победила на выборах председателя Европейского парламента. Ее кандидатуру поддержали 458 депутатов, в то время как шведка Алис Кунке, занявшая второе место, получила всего 111 голосов.

Метсола сменит Давида Сасолли, который скончался 11 января на 66-м году жизни. Несколько месяцев назад тот перенес тяжелую пневмонию и в конце декабря вновь был госпитализирован. Метсола была временным председателем Европарламента.

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