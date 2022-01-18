Европейский парламент возглавит представительница Мальты

Представительница Мальты Роберта Метсола победила на выборах председателя Европейского парламента. Ее кандидатуру поддержали 458 депутатов, в то время как шведка Алис Кунке, занявшая второе место, получила всего 111 голосов.

Метсола сменит Давида Сасолли, который скончался 11 января на 66-м году жизни. Несколько месяцев назад тот перенес тяжелую пневмонию и в конце декабря вновь был госпитализирован. Метсола была временным председателем Европарламента.