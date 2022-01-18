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NEWSru.co.il :: В мире18 января 2022 г., 13:48

Астероид диаметром 70 метров летом 2023 года может столкнуться с Землей

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Астероид диаметром 70 метров летом 2023 года может столкнуться с Землей

Астероид 2022 AE1, диаметр которого составляет около 70 метров, может столкнуться с Землей 4 июля 2023 года, сообщает Центр по изучению объектов, сближающихся с Землей (CNEOS) Лаборатории реактивного движения (JPL) Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA).

Уведомление передано в СМИ, так как 2022 AE1 на сегодняшний день имеет максимальный риск столкновения с Землей среди всех известных околоземных объектов, отмечает РИА Новости. Впрочем, ученые оценивают вероятность такого события на уровне 0,06%.

Даже если это крайне маловероятное событие произойдет, оно не будет иметь губительных последствий для планеты Земля. Речь идет о астероиде по размерам схожем с "Тунгусским метеоритом".


2022 AE1 был найден 6 января 2022 года в обзоре астрономической обсерватории Маунт-Леммон в штате Аризона в США. Он приближается к Земле со скоростью около 20 км/с.

В настоящее время объект получил один балл по туринской шкале. Величина опасности по туринской шкале определяется исходя из математической вероятности столкновения и кинетической энергии соударения – от нуля в случае, когда вероятность столкновения ниже ошибки наблюдения, до десяти, когда столкновение неизбежно.

Напомним, что космический объект считается потенциально опасным, если он пересекает орбиту Земли на расстоянии менее 0,05 астрономической единицы (примерно 19,5 расстояний от Земли до Луны, 7,5 млн км), и его диаметр превышает 100-150 метров. Объекты таких размеров достаточно крупны, чтобы вызвать беспрецедентные разрушения на суше или огромное цунами в случае падения в океан. Из-за своих размеров 2022 AE1 не относится к этой категории.

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К Земле приближается потенциально опасный астероид, диаметр которого около 1 км

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